Elon Musk erlaubt es den Käufern künftig, ihren neuen Tesla nach einer Woche zurückzugeben. Bei voller Kaufpreiserstattung. Ha! Vorsicht vor den Deutschen, Herr Musk. Hierzulande ist PR-Maschen ausnutzen Volkssport.

Der neue Tesla Model 3 kommt endlich in der lange versprochenen Einstiegs-Variante für 35.000 Dollar (knapp 31.000 Euro). Zumindest in den USA. Elon Musk hat diese Ankündigung clever mit der schlechten Nachricht verknüpft, dass er einen großen Teil der Tesla-Autohäuser weltweit dicht machen wird. Die Kostenersparnis soll direkt den Kunden zugutekommen. Genialer kann man den radikalen Abbau von Arbeitsplätzen nicht verkaufen.

Statt im Autohaus kaufen Kunden das neue Modell 3 künftig im Internet. Das soll in den USA innerhalb einer Minute gehen. So schnell konnte man als Normalsterblicher bislang eigentlich nur dreißig Riesen loswerden, wenn man einen Geldkoffer von einer Brücke in den Fluss warf. Und das war für die meisten eher eine selten geübte Routine.

Musk scheint diesmal alles bedacht zu haben. Selbst den Umstand, dass ohne Autohäuser eine Probefahrt schwieriger wird. Künftig soll es laufen wie bei Zalando: Man bestellt sich etwas Schönes und schickt es bei Nichtgefallen wieder zurück. Bei Zalando sind es Schuhe und T-Shirts, bei Tesla eben Autos.

Bis eine Woche nach Auslieferung können US-Kunden ihr nagelneues Auto wieder abgeben. Und bekommen den Kaufpreis komplett zurück. 1000 Meilen inklusive. Und so soll es offenbar auch in Europa kommen.Bei Tesla sind sie mutig. Denn das ist doch wohl ein ziemliches Risiko. Zumindest in Deutschland. Wir sind ja Schlawiner. Hier gibt es Leute, die bestellen sich bei Zalando neue Skianzüge für die ganze Familie, donnern dann in Garmisch die Pisten runter und erfreuen sich jede Minute am dezenten Juckreiz zwischen den Schulterblättern. Das ist das gute Gefühl: Das originale Zalando-Etikett ist noch dran. Denn so kann man nach dem Urlaub die ganzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...