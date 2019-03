Am Dienstag schwächelte die Tesla Aktie an der Nasdaq und verlor dort gut 3% auf 276,54 Dollar. Seit Ende Februar, als die Notierung zwischenzeitlich im Bereich 315/320 Dollar stand, hat die Aktie damit deutlich Federn gelassen. Das hatte sich Tesla vielleicht anders vorgestellt - vor allem deshalb, weil die Ankündigung eines günstigeren Model 3 Ende Februar offensichtlich als positive Nachricht gedacht war. Denn das in den USA für "nur" 35.000 Dollar angekündigte Standard Model 3 mit 220 Meilen ... (Peter Niedermeyer)

