Der internationale Technologiekonzern Andritz verzeichnete im Geschäftsjahr 2018 eine - eigenen Angaben zufolge - "insgesamt solide Geschäftsentwicklung". Der Umsatz wurde um 2,4 Prozent auf 6.031,5 Mio. Euro gesteigert, dabei entwickelte sich vor allem das Servicegeschäft erfreulich und hat 36 Prozent des Gesamtumsatzes beigetragen, so das Unternehmen. Das um die Rückstellungen für geplante kapazitive Restrukturierungsmaßnahmen in den Bereichen Hydro und Metals Forming bereinigte EBITA betrug 415,0 Mio. Euro und lag damit geringfügig unter dem um einen positiven Sondereffekt von rund 25 Mio. Euro bereinigten Vorjahresvergleichswert (2017: 420,4 Mio. Euro); die bereinigte EBITA-Marge betrug 6,9% vs. 7,1% in 2017.Inklusive Sondereffekte betrug das EBITA 394,3 Mio. Euro (2017: ...

