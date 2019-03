Die europäischen Börsen konnten auch gestern weiter zulegen. Obwohl sie sich schon seit Ende Dezember in einem Aufwärtstrend befinden und mittlerweile ein relativ hohes Niveau erreicht haben, endete auch der gestrige Tag für die wichtigsten Indices mit Aufschlägen. Unterstützend wirkten dabei die Vorgaben aus China, wo die Ankündigung von Steuersenkungen und von höheren Infrastrukturausgaben enttäuschende Konjunkturnachrichten in den Hintergrund drängen konnten. Im Branchenvergleich hatten Telekommunikationsanleihen die Nase vorn, der Teilsektor erzielte ein Plus von 0,7%. Hier erwies sich vor allem eine positiv aufgenommene Wandelanleihe von Vodafone als Zugpferd. Der britische Konzern will zur Umwandlung der Papiere eigene Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...