Die letzte Woche vorgestellte Long-Idee über dasFaktor-Zertifikat Long auf BASF (WKN VA60TB) entwickelt sich in die richtige Richtung. Noch aber ist mehr Geduld erforderlich, bis das Wertpapier an seinem Zielbereich von rund 70,00 Euro ankommt. An einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...