DIY, Rezepte, Design: Die virtuelle Pinnwand Pinterest hat weltweit rund 250 Millionen aktive Nutzer - und unternimmt Schritte in Richtung Börse.

Die Fotoplattform Pinterest führt Werbeanzeigen in Deutschland und mehreren weiteren europäischen Ländern ein. Die Anzeigenformate sind für die Werbetreibenden über eine Selbstbedienungs-Plattform verfügbar, mit großen Marken werde auch direkt gearbeitet, sagte Pinterest-Manager Jon Kaplan der dpa zum Start am Mittwoch. Die Shopping-Anzeigen, bei denen man Produkte direkt in den Beiträgen kaufen kann, sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Bei Pinterest können Nutzer Bilder als sogenannte "Pins" gemäß ihren Interessen in Sammlungen speichern und diese mit anderen teilen. ...

