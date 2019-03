Mit Stichtag 1. Mai werden die Vorstandsmitglieder der Raiffeisen Centrobank (RCB) Wilhelm Celeda und Valerie Brunner neue Führungspositionen übernehmen: Wilhelm Celeda wird CEO der Kathrein Bank, während Valerie Brunner die Leitung des Bereichs Institutional Clients im Vorstandsbereich Markets der Raiffeisen Bank International (RBI ) übernimmt. Der Vorstand der RCB besteht zukünftig aus Heike Arbter, derzeit Leiterin Strukturierte Produkte in der RCB, und CEO Harald Kröger, derzeit Leiter Financial Institutions, Country and Portfolio Risk Management in der RBI. In fast 25 Jahren bei der RCB, davon seit 2015 als CEO, hat sich Wilhelm Celeda ein umfangreiches Wissen im Bereich der Vermögensverwaltung angeeignet. Unter seiner Führung soll die vor ...

