Die Gemeinschaftswährung Euro kostet derzeit 1,1303 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Vorabend. Auch zum Franken tendiert der Euro seitwärts.Ein Euro kostet am Mittwochmorgen 1,1357 Franken nach 1,1355 am Vorabend. Der US-Dollar geht derweil ebenfalls wenig verändert mit 1,0048 Franken knapp oberhalb der Parität ...

