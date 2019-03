Apple hat für 600 Millionen Dollar Teile von Dialog Semiconductor gekauft. Das drückt Umsatz und Erlöse des Chipentwicklers stark ins Minus.

Der deutsch-britische Chipentwickler Dialog Semiconductor rechnet im laufenden Jahr mit sinkenden Umsätzen. Die Erlöse würden im einstelligen Prozentbereich zurückgehen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Das hänge mit dem Teilverkauf an Apple zusammen.

Mitte Oktober hatte Dialog bekanntgegeben, dass Apple für 600 Millionen Dollar Teile des Konzerns ...

