Während in Deutschland über ein Tempolimit diskutiert wird, schafft Volvo Fakten und begrenzt die Höchstgeschwindigkeit aller Neuwagen ab 2020 auf 180 km/h. Die Schweden sind in der Automobilbranche die ersten, die solch einen Schritt gehen. Im Vordergrund der Entscheidung steht die Vision des Herstellers, wonach ab 2020 niemand mehr in einem neuen Volvo getötet oder schwer verletzt werden soll. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...