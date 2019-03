++ Europäisches Kartellamt beobachtet deutsche Automobilhersteller ++ DE30 findet Unterstützung bei 33-Tage-Linie (EMA) ++ Volkswagen verlängert Partnerschaft mit TomTom ++ Obwohl an den meisten asiatischen Aktienmärkten über Nacht Kursgewinne zu beobachten waren, konnten sich die Aktien aus Westeuropa zu Beginn der heutigen Sitzung nicht erholen. Die meisten europäischen Indizes starteten den heutigen Handel tiefer, einige Gewinne waren wiederum an den russischen Börsen zu beobachten. Unternehmen im Bereich persönliche Güter und Haushaltswaren sowie Bergbau schnitten zu Beginn der Sitzung besser ab, während Automobilhersteller am stärksten zurückblieben. Der DE30 findet im H4-Chart weiterhin Unterstützung beim 33er EMA (grüne Linie). Beachten Sie, dass der heutige anfängliche Rückgang durch das vorherige Ausbruchsniveau bei der 11.560 Punkte-Marke erneut gestoppt wurde. Da die Bullen scheinbar langsam ...

