Der Chemikalien-Händler rechnet mit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Trotzdem will Brenntag insgesamt weiter zulegen.

Nach einem Rekordergebnis 2018 stellt sich der weltgrößte Chemikalien-Händler Brenntag auf mehr Gegenwind ein. In diesem Jahr sei gesamtwirtschaftlich mit schwierigeren Bedingungen zu rechnen, erklärte Konzernchef Steven Holland am Mittwoch. Am meisten Sorgen bereite dabei Europa. Dennoch werde Brenntag insgesamt weiter wachsen, wenn auch langsamer als zuletzt.

Das Unternehmen will seinen operativen Gewinn (Ebitda) 2019 wechselkursbereinigt um drei bis sieben Prozent steigern. Im Vorjahr stieg der Wert um 8,4 Prozent ...

