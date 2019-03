Die startup300 AG plant, über einen Anteilskauf und Investition die Mehrheit von 51% an der ungarischen Be-novative Zrt zu übernehmen. Der Kaufpreis entspricht dem erwarteten Jahresumsatz der Be-novative für das Jahr 2019, der rund 300.000 Euro betragen soll. Die Be-novative Zrt hat mit der Be-novative Inc ein Tochterunternehmen mit Sitz in den USA, an welcher die Singularity University 1% der Anteile hält. Be-novative entwickelt und betreibt eine digitale Plattform, mit welcher der Innovationsprozess von Unternehmen beschleunigt und professionalisiert wird. Zentrale Elemente der Lösung sind ein AI-gestützter Gamified Ideation Process, hohe Usability und die globale Vernetzung von Innovationsteams. Die geplante Mehrheitsbeteiligung sichert den ...

