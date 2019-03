Wie smart muss ein Telefon sein? Wer kann sich noch an die alten Nokia Handys erinnern? Das 3310, oder das scherzhaft "Krokodil" genannte 7110, oder den Killer aller Anzug-Innentaschen, das "Irony", mit gefühlt 2 Kilogramm im Sakko? Mit einer Hand SMS zu schreiben galt damals bereits als Top, E-Mails zu lesen war Fantasie die erst mit den Blackberries Realität wurde. Telefonieren an jedem Ort war "in". Angesichts des aktuellen Verhaltens von Smartphone Benutzern muten solcher Erinnerungen wie ein Zeitsprung in einem billigen Science Fiction Film an. Heute muss man sich global von Überall vernetzen können, Videos streamen, Likes in den Äther senden und mit gestochen scharfen Fotos Jeden jederzeit erreichen. Telefonieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...