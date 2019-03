Steigende Mieten und schwindender Leerstand kommen dem Wohnungsverwalter zu Gute. Das Konzernergebnis von TAG sprang auf 488,2 Millionen Euro.

Der Wohnungsverwalter TAG Immobilien hat dank steigender Mieten, weniger Leerstand und geringerer Kosten deutlich mehr verdient. Der für Immobilienunternehmen wichtige operative Betriebsgewinn (Funds from Operations) legte 2018 um 15 Prozent auf 146,5 Millionen Euro zu, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mitteilte.

