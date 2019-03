Nach umfangreichen Testphasen ist in Bremen eine neue Gewerbeabfallsortieranlage in Vollbetrieb gegangen. Die Anlage am Standort Riespot im Nordwesten der Hansestadt verfügt über eine Jahreskapazität von rund 100.000 Tonnen gemischter Bau- und Gewerbeabfälle und richtet sich an Gewerbe- und Industriebetriebe in einem Umkreis von 100 Kilometern. Anlagenbetreiber ist die Bremer Recycling Kontor GmbH ...

Den vollständigen Artikel lesen ...