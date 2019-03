In den USA hat die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Februar wie erwartet schwach zugelegt. Es wurden 183.000 Arbeitsplätze geschaffen. Analysten hatten mit 190.000 gerechnet. Der Stellenaufbau im Vormonat wurde allerdings deutlich nach oben korrigiert von 213.000 auf 300.000. Da fragen sich Experten zu Recht, was diese Statistik für eine Aussagekraft haben soll. Der Dax schleppt sich lustlos durch den Handelstag. Momentan sind Impulse Mangelware. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß