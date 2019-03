Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe nähert sich Nulllinie. Eine Wende ist nicht in Sicht, Sparer müssen sich an extrem niedrige Zinsen gewöhnen.

Wenn Deutschland Geld am Kapitalmarkt aufnimmt, läuft das meist geräuschlos ab. Die Finanzagentur des Bundes legt im Auftrag des Finanzministeriums Staatsanleihen auf und versteigert sie an einen Kreis von drei Dutzend internationalen Banken. Doch bei der Auktion Anfang vergangener Woche war alles anders: Die Kreditinstitute rissen sich förmlich um die zehnjährigen Bundesanleihen, die die Finanzagentur anbot.

Statt der geplanten drei Milliarden hätten die Schuldenmanager auch Wertpapiere mit einem Volumen von sechs Milliarden Euro auf den Markt werfen können. Nie war die Nachfrage nach neuen Bundesanleihen in diesem Jahr höher. Mit 0,13 Prozent war die Rendite für eine Neuemission zudem extrem niedrig.

Das Beispiel zeigt: Obwohl Anleger kaum etwas mit deutschen Staatsanleihen verdienen, ist die Nachfrage enorm. Mit ihren 0,13 Prozent Rendite liegt die zehnjährige Bundesanleihe aktuell nur knapp über dem Zwei-Jahres-Tief, das die Papiere Mitte Februar markierten.

Innerhalb eines Jahres ist sie um knapp 80 Prozent gesunken. Zum Vergleich: Im März 2018 warfen die Staatsbonds immerhin noch 0,67 Prozent Rendite ab. Ein kleiner Kursrutsch, der die Renditen der Bundesanleihen im Lauf der Woche ansteigen ließ, hat bereits wieder an Fahrt verloren.

Dabei waren viele Experten zu Jahresbeginn von steigenden Bund-Renditen ausgegangen. Die EZB hatte Ende 2018 ihr Ankaufprogramm für Staatsanleihen auslaufen lassen und ersetzt seither nur noch fällige Papiere. Damit sinkt die Nachfrage eines wichtigen Akteurs auf dem Anleihemarkt.

Und am Aktienmarkt herrscht derzeit Optimismus - eine Flucht in sichere Anlagen wie Bundesanleihen ist nicht zu erkennen. Zumindest noch nicht: "Wenn es an den Kapitalmärkten wieder stürmisch wird, ist die Bundesanleihe der sichere Hafen", sagt Rentenexperte Christian Kopf von Union Investment.

Experten fürchten japanische Verhältnisse

Trotzdem liegt die Rendite des zehnjährigen Staatsbonds niedriger als zu Beginn des Ankaufprogramms 2016. Bis in den Bereich von sieben Jahren Laufzeit ist die Rendite für deutsche Staatstitel sogar negativ - Anleger zahlen also dafür, dass sie dem Staat Geld leihen. " Investoren kaufen derzeit Bundesanleihen zu fast jedem Preis", sagt Kopf. Mancher Experte zieht bereits Parallelen zum Mutterland der Niedrigzinsen - Japan: "Die Japanisierung der Bundesanleihe schreitet voran", sagt etwa Markus Peters, Anleihestratege beim Vermögensverwalter Alliance Bernstein.

Auch die Rendite japanischer Staatsanleihen ist im vergangenen halben Jahr deutlich abgerutscht und notiert aktuell knapp im negativen Bereich. "Derzeit lässt sich eine klare Abkopplung der Entwicklung deutscher Staatsanleihen von US-amerikanischen Treasuries und von britischen Gilts beobachten", ...

