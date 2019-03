Die aus Zucker hergestellte Lebensmittelfarbe Zuckerkulör steht unter Verdacht, krebserregend zu sein. Hat die Industrie ein Rezept dagegen - und den Willen, das Problem zu lösen?

Verbraucherschützer fordern seit Jahren, dass die Lebensmittelhersteller ihren Getränken und Speisen weniger Zucker zusetzen. Stehen die süßen Kristalle doch unter dem Verdacht, neben Herzkreislauf-Leiden auch Krebs und Gedächtnisverlust zu begünstigen. Doch die Probleme der Branche reichen weit über das Süßen von Lebensmitteln hinaus. Denn nach dem Zucker selbst steht auch die aus Zucker hergestellte und massenhaft verwendete Lebensmittelfarbe Zuckerkulör in der Kritik.

Erhitzt man herkömmlichen Zucker, entsteht Karamellzucker, den Lebensmittelhersteller etwa in nach Karamell schmeckenden Schokoriegeln und Sirups verwenden. Erhitzt ein Hersteller den Zucker allerdings schneller, verwandelt sich dieser in den Farbstoff Zuckerkulör, der auf Verpackungen meist unter den Bezeichnungen E150a bis E150d ausgewiesen ist. Er schmeckt nicht mehr so aromatisch wie Karamell, hat aber die gleiche tiefbraune Farbe.

Zuckerkulör wird vom Körper weder absorbiert, noch gelangt er in den Stoffwechsel und macht deshalb auch nicht dick. Soweit die gute Nachricht. Bei der Herstellung des Farbstoffes aber entsteht eine Chemikalie namens 4-Methylimidazol, die 2007 von Wissenschaftlern als krebserregend eingestuft wurde. Der US-Bundesstaat Kalifornien hatte die maximale Menge, die ein Mensch von der Chemikalie pro Tag zu sich nehmen sollte, daraufhin auf 29 Mikrogramm festgesetzt - und Warnhinweise auf Verpackungen eingeführt.

