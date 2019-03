Die EU-Kommission hat eine Steuer auf Geschäfte von Internet-Unternehmen vorgeschlagen - doch die EU-Staaten sind sich uneins über die Bedingungen.

Die Europäische Union verzichtet auf die Einführung einer EU-weiten Steuer auf Internet-Unternehmen wie Google und Facebook. Einige Länder haben weiterhin "fundamentale Einwände", hieß es am Mittwoch in einem Dokument der rumänischen Ratspräsidentschaft. Das Treffen der EU-Finanzminister nächsten Dienstag in Brüssel ist die letzte Chance für eine Einigung auf die Steuer.

