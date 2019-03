LYON, Frankreich, March 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Eine Teilnahme an der Telefonkonferenz ist über die folgenden Telefonnummern möglich, gefolgt von der Konferenz-ID-Nr.: 3291426#

USA/Kanada: +1 (833) 818-6807

Internationale Einwahlnummer: +1 (409) 350-3501 Frankreich: +33 1 76 74 89 88

Vereinigtes Königreich: +44 2031070289



Der Webcast kann live über den folgenden Link verfolgt werden: https://edge.media-server.com/m6/p/bdbuhozf

Eine archivierte Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist 7 Tage lang unter +1 855 859 2056 verfügbar. Geben Sie dazu folgende Konferenz-ID-Nr. ein: 3291426#. Eine Aufzeichnung des Webcasts ist auf der Website von ERYTECH im Bereich für Anleger verfügbar: http://investors.erytech.com .

Über ERYTECH und Eryaspase

ERYTECH ist ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative, auf roten Blutkörperchen basierende Therapeutika gegen Krebs und seltene Krankheiten entwickelt. Durch die Nutzung der unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, einer neuartige Technologie zur Einkapselung therapeutischer Wirkstoffe in roten Blutkörperchen, entwickelt ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten, die auf Märkte mit hohem ungedeckten medizinischem Bedarf ausgerichtet ist.

Der Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie ihnen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen. Der Hauptproduktkandidat des Unternehmens, Eryaspase - L-Asparaginase, das in von Blutspendern zur Verfügung gestellten roten Blutkörperchen eingekapselt ist - zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminstoffwechsel der Krebszellen ab. Eryaspase befindet sich in Phase III der klinischen Entwicklung zur Zweitlinienbehandlung von Pankreaskarzinomen und in der Vorbereitung zum Eintritt in Phase II zur Behandlung von dreifach negativem Brustkrebs. Der nächste Produktkandidat von ERYTECH, Erymethionase, in rote Blutkörperchen eingekapselte Methionin-Gamma-Lyase, die auf Methionin-abhängige Krebsarten abzielt, hat vielversprechende präklinische Ergebnisse gezeigt und befindet sich in Vorbereitung für die klinische Entwicklung der Phase I.

ERYTECH erforscht auch die Verwendung seiner ERYCAPS-Plattform für die Entwicklung von Krebsimmuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymtherapien (ERYZYME).

ERYTECH stellt die Produktkandidaten an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Lyon (Frankreich) sowie beim amerikanischen Roten Kreuz in Philadelphia (USA) her. In New Jersey (USA) entsteht eine in großem Maßstab angelegte GMP-Produktionsanlage.

ERYTECH ist am Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem regulierten Markt von Euronext in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) notiert. ERYTECH ist Teil der CAC Healthcare-, CAC Pharma & Bio-, CAC Mid & Small-, CAC All Tradeable-, EnterNext PEA-PME 150- und Next Biotech-Indizes.