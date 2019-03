Zu den Produktneuheiten gehört das Gerät aus der Professional Line von Vallox, das "ValloPlus 180 MV". Dieses hocheffiziente Komfortlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung ist für eine Luftleistung bis 180 m³/h konzipiert und kann - wie alle MV-Geräte - über "MyVallox Control" gesteuert werden. Mit dem neuen ValloPlus 180 MV beginnt der Einsatzbereich dieser Baureihe modernster und hocheffizienter Wand- und Deckengeräte nun bereits bei einer Nennluftmenge von 125 m³/h und endet bei dem Großgerät "ValloPlus 850 MV" mit einer Luftmenge von 850 m³/h. Die "ValloPlus" Baureihe deckt damit das gesamte Spektrum vom Zwei-Zimmer-Appartement bis zum großzügigen Einfamilienhaus ab. Die Steuerung der Komfortlüftungsgeräte funktioniert bequem sowohl in den eigenen vier Wänden als auch über die "MyVallox" Cloud per Smartphone oder Tablet von außerhalb. Alle Vallox MVGeräte haben bereits mehrere Temperatursensoren und einen Feuchtefühler integriert, welcher einen energiesparenden, bedarfsgerechten Betrieb gewährleistet. Zusätzliche Sensoren, KNX-Anbindung, Modbus, Web-Schnittstelle oder auch Fernwartung sind mit MyVallox jederzeit möglich. So können Bewohner auch die Lüftung schnell und einfach in ihr "smart home" einbinden ...

