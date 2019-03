Die amerikanische Hess Corporation (ISIN: US42809H1077, NYSE: HES) wird an 29. März 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents ausbezahlen. Record date ist der 18. März 2019. Der Konzern mit Firmensitz in New York zahlt auf das Gesamtjahr gerechnet eine Dividende von 1,00 US-Dollar. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von 56,74 US-Dollar (Stand: 6. März 2019) einer derzeitigen Dividendenrendite ...

