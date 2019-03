Anleger können sich freuen: Die Dividende 2019 der Deutschen Telekom soll nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 wieder steigen. Was Sie als Aktionär über die bevorstehende Hauptversammlung wissen müssen.

Wann ist die Hauptversammlung 2019 der Deutschen Telekom?

Die Deutsche Telekom Hauptversammlung findet am Donnerstag den 28. März 2019 um 10:00 Uhr im Conference Business Center Bonn statt. Das Kongresszentrum befindet sich am Platz der Vereinten Nationen 2, in 53113 Bonn.

Wer ist zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 2019 berechtigt?

Die Teilnahme an der Hauptversammlung der Deutschen Telekom und Ausübung des Stimmrechts ist allen Aktionären vorbehalten, die im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens bis zum 25. März 2019 ordnungsgemäß angemeldet ...

