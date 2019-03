Die Aktionäre des Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004) erhalten eine Dividende von 4,75 Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 141,00 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,37 Prozent. Die nächste Hauptversammlung des DAX-Konzerns findet am 26. April 2019 in Hannover statt. Die Ausschüttung an die Aktionäre liegt mit 32,8 Prozent leicht über dem oberen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...