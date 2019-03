Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag angesichts magerer Vorgaben aus Übersee zunächst weiterhin recht gemächlich zugehen. Vor Xetra-Handelsstart wird der deutsche Leitindex Dax 0,4 Prozent niedriger auf 11.540 Punkte taxiert.Die US-Notenbank Fed sprach am Vorabend von einer Abschwächung der Konjunktur in den USA, woraufhin der Dow im späten Handel leicht nachgab. Auch in Tokio und Schanghai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...