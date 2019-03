Traditionelle Transistorgehäuse begrenzen oft die Schaltperformance von Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Bild 1 zeigt eines der am häufigsten genutzten Gehäuse für Leistungstransistoren. Jedes der Beinchen des Bauteils besitzt eine parasitäre Induktivität, die in der Darstellung einer vereinfachten Repräsentation einer typischen Schaltung zur Gate-Ansteuerung hinzugefügt wurde. Daraus lässt sich erkennen, dass die Induktivität der Drain- und Source-Pins zur Induktivität der Schleife beiträgt, in welcher der Laststrom geschaltet wird. Dies hat beim Abschalten des MOSFETs eine Überspannung zur Folge, weshalb eine Begrenzung der Ausschaltgeschwindigkeit notwendig ist. Somit wird sichergestellt, dass die maximal zulässige Drain-Source-Spannung nicht überschritten wird.

Die parasitären Induktivitäten des Gate- sowie des Source-Beinchens sind Teil der Schleife zwischen Gate-Treiber und MOSFET. Diese Induktivitäten reduzieren die maximal mögliche Stromänderungsgeschwindigkeit des Gate-Stroms und können, in Verbindung mit parasitären Kapazitäten (hier nicht dargestellt), zu Schwingungen im Gate-Kreis führen. Schließlich ist besonders beim Einschalten des MOSFETs die Induktivität LS problematisch, da diese sowohl im Laststromkreis als auch im Gate-Stromkreis präsent ist. Durch den induktiven Spannungsabfall VLS über die Induktivität LS (während IS ansteigt) wird die effektive Gate-Spannung VGS' am SiC-MOSFET reduziert. Dadurch verringert sich die Einschaltgeschwindigkeit des MOSFET. Dieser Effekt ist in Bild 2 dargestellt.

Ein Ansatz diese Situation zu verbessern ist es, dem TO-247-Gehäuse ein weiteres Beinchen als sogenannte Kelvin-Source hinzuzufügen. Dies verbessert das Schaltverhalten signifikant, da die Gate-Ansteuerung vom Laststromkreis entkoppelt wird. Dadurch bremst der induktive Spannungsabfall über der Source-Induktivität nicht länger den Einschaltvorgang und die Einschaltverluste fallen deutlich niedriger aus.

Besseres Schaltverhalten im TO-263-7L-SMD-Gehäuse

Rohm Semiconductor plant, das Portfolio von diskreten SiC-MOSFETs durch automotive-qualifizierte Bauteile im TO-263-7L-SMD-Gehäuse zu erweitern. Bild 3 zeigt den Vorteil der im TO-263-7L-Gehäuse möglichen Kelvin-Verbindung zum Source-Terminal des SiC-MOSFET. Es lässt sich erkennen, dass die eigentliche Source-Induktivität LS des Laststrompfads nun nicht mehr Teil der Gate-Ansteuerung ist. Dadurch kann der SiC-MOSFET schneller eingeschaltet werden, was die Einschaltverluste reduziert.

Ein weiterer Vorteil des TO-263-7L-Gehäuses ...

