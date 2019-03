Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Alphabet-A -0,36% auf 1164,94, davor 8 Tage im Plus (5,88% Zuwachs von 1104,21 auf 1169,19), Alphabet -0,36% auf 1157,86, davor 6 Tage im Plus (4,74% Zuwachs von 1109,4 auf 1162,03), Xing -1,12% auf 309, davor 6 Tage im Plus (7,94% Zuwachs von 289,5 auf 312,5), Gerry Weber +0,12% auf 0,423, davor 6 Tage im Minus (-17,38% Verlust von 0,51 auf 0,42), Gold +0,05% auf 1285,84, davor 6 Tage im Minus (-3,46% Verlust von 1331,23 auf 1285,2), Erste Group -2,69% auf 32,5, davor 5 Tage im Plus (7,4% Zuwachs von 31,1 auf 33,4), Bayer-0,47% auf 72,47, davor 5 Tage im Plus (9,49% Zuwachs von 66,5 auf 72,81), RTL Group -1,98% auf 50,26, davor 5 Tage im Plus (4,91% Zuwachs von 48,88 auf 51,28), Starbucks -0,43% auf 71,27, davor 4 Tage im Plus (2,04% Zuwachs von 70,15 ...

