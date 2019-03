Der Pharma- und Spezialchemie-Konzern Merck KGaA -0,06% will nach einem selbstausgerufenen "Übergangsjahr 2018" im laufenden Geschäftsjahr wieder vorankommen. "Wir wollen bei den wichtigsten Kennzahlen wieder nachhaltig wachsen", bekräftigte Konzernchef Stefan Oschman bei der Vorlage der Jahresbilanz in Darmstadt. So soll nach einem Rückgang 2018 das Betriebsergebnis kräftig steigen, der Umsatz soll ...

