Hübner-Geschäftsführer Ingolf Cedra, verantwortlich für den Unternehmensbereich Material Solutions, gab die Pläne beim Besuch des Standortes in Dunlap, Tennessee, im Beisein des Gouverneurs, Bill Lee, und des Bürgermeisters der Gemeinde, Dwain Land, bekannt. Damit verfügt künftig jeder der drei Geschäftsbereiche Mobility, Material Solutions und Photonics über einen US-Standort zum Ausbau des regionalen Geschäftes. In Mount Pleasant im benachbarten South Carolina produziert das Unternehmen bereits seit 1995 Übergangssysteme für den amerikanischen Bus- und Schienenfahrzeugmarkt. In San Jose, Kalifornien, unterhält der Geschäftsbereich Hübner Photonics einen Vertriebs- und Servicestandort für das Lasergeschäft. Gute Rahmenbedingungen für Elastomerproduktion Das Werk in Dunlap an der Grenze zu Georgia und South Carolina soll ab 2020 vor allem Elastomer-Formteile, Silikondichtungen sowie Gummiprofile mit eingebetteten und konfektionierten Sensoren für die US-amerikanische Bus- und Schienenfahrzeugindustrie produzieren. Daneben wird der Standort unter anderem funktionale Dichtungen für die US-amerikanische Öl- und Gasindustrie liefern. "Wir wollen von hier aus das starke Wachstum des amerikanischen Mobilitätsmarkts bedienen", erklärt Cedra die aktuelle Investitionsentscheidung. "Auch haben unsere europäischen Kunden in letzter Zeit ihre Präsenz in den USA deutlich verstärkt, die vor Ort mit der gleichen Qualität wie in Europa versorgt werden wollen." Der Hübner-Geschäftsführer bedankte sich beim Gouverneur von Tennessee für die Unterstützung bei der Standortsuche. "Bereits in den kommenden Wochen werden wir mit den Bauarbeiten hier in Dunlap beginnen", skizziert Ron Paquette, Geschäftsführer von Hübner Manufacturing Corporation in Mount Pleasant, den Zeitplan für den Aufbau des Werkes. "Der Start der Produktion ist dann für das erste Quartal 2020 geplant, die anschließend schrittweise hochgefahren wird." In der ersten Ausbaustufe ist eine Belegschaft von bis zu 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgesehen. Die Hübner-Gruppe hat in den USA heute bereits mehr als 100 Beschäftigte. (sf)

