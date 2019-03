DAX - Rettet Draghi den deutschen Leitindex noch einmal?

Henry Philippson,

Der DAX kam gestern nicht mehr groß von der Stelle und fällt heute mit einer Abwärtskurslücke unter die Marke von 11.550 Punkten. Insgesamt zweimal versuchten die Bullen am Vormittag, dieses - nun als Widerstand fungierende - Kurslevel zurückzuerobern, vergeblich.



Im Tageschart sprechen aktuell mehrere Aspekte kurzfristig für die Shortseite: Im Bereich 11.700 Punkte befindet sich ein "mächtiger" Horizontalwiderstand, bestehend aus den Zwischentiefs vom Frühjahr 2018. Zudem ist das Schwächeln am EMA200 (aktuell im Bereich 11.650 Punkte) im Tageschart auffällig. Mit dem Unterschreiten der wichtigen Unterstützung im Bereich 11.550 Punkten spricht daher aus charttechnischer Sicht viel für eine neue Verkaufswelle ausgehend vom aktuellen Niveau.

Das erste Kursziel läge im Bereich 11.400 bis 11.425 Punkte, danach potenziell der Bereich um 11.300 Punkte. Der Haken an der Sache: Am Nachmittag steht der Zinsentscheid der EZB und im Anschluss die Pressekonferenz von und mit Mario Draghi auf dem Kalender. Kündigt dieser dann eventuell neue geldpolitische Lockerungsmaßnahmen in Form von neuen LTRO's an, könnte das bärische Chartbild schnell wieder Makulatur werden. In dem Falle müsste mit erneuten Avancen der Bullen gerechnet werden.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2019 - 07.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 07.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

