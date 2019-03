Die Region Rhein-Ruhr gilt mit rund zehn Millionen Einwohnern und zahlreichen Transitstrecken als einer der größten Ballungsräume in Europa. Vor allem auf der Strecke zwischen Köln, Düsseldorf und Dortmund jedoch ist das Schienennetz derzeit heillos überlastet, Verspätungen und Ausfälle beinahe an der Tagesordnung. Doch das soll der als Jahrhundertprojekt ausgerufene Rhein-Ruhr-Express (RRX) noch ab Ende dieses Jahres ändern. Und glaubt man dem Technologiekonzern Siemens, wird das auch so kommen.

