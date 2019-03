Die italienische Regierung macht ihr größtes Wahlkampfversprechen wahr und führt ein Bürgergeld ein. Seit Mittwoch können Anträge gestellt werden, der Ansturm ist groß. Doch es gibt etliche Ungereimtheiten.

Es ist das Prestigeprojekt der italienischen Regierung: das Bürgereinkommen. Laut Sozialminister Luigi Di Maio soll es nichts weniger sein als "die größte Investition in das Humankapital der italienischen Geschichte". Knapp fünf Millionen Menschen in Italien gelten als arm - das soll das Bürgereinkommen ändern.

Seit Mittwoch kann das neue Grundeinkommen in Höhe von 780 Euro beantragt werden. Medienberichten zufolge gab es schon am ersten Tag einen Ansturm von 80.000 Bürgern - und das, obwohl nur Italiener, deren Nachnamen mit A oder B beginnen, an dem Tag überhaupt Anträge einreichen durften.

So offiziell der als "Einführung des Grundeinkommens" gefeierte Tag wirkt, so chaotisch sind in Wirklichkeit die Zustände. ...

