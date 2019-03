Im Zuge der Mitgliederversammlung vom 05. März 2019 wurde Rainer Wilke von Christiansen Print in Ilsenburg, ein Unternehmen der Thimm Gruppe, als neuer DFTA Präsident gewählt. Der gelernte Offsetdrucker mit anschließendem Studium der Drucktechnik an der Bergischen Universität in Wuppertal war Operation Manager bei der Thimm Verpackung und ist seit 2016 Managing Director bei Christiansen Print in Ilsenburg.Zunächst als kooptiertes Mitglied und seit 2016 als gewähltes Mitglied hat Rainer Wilke den Verband kennengelernt und war ihm bereits ein wichtiger Ratgeber.Rainer Wilke wird gemeinsam mit Wilfried ...

