Der Gartengeräte-Spezialist hob im Jahr 2018 zunächst die Prognose an - musste sie jedoch später wieder kürzen. Das lag vor allem am extrem heißen Sommer und an ungünstigen Wechselkursentwicklungen. Auf dem aktuellen Niveau erachte ich die Einhell-Aktie für durchaus spannend.

Text vorlesen

Das wird Ihrem Buchhändler ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru ... (Finanztrends.TV)

Den vollständigen Artikel lesen ...