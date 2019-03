SAP ist Weltmarktführer für Unternehmenssoftware. Doch für viele Firmen ist die Einführung eines SAP-Systems ein Albtraum. Projekte dauern länger als geplant, werden teurer - oder scheitern. Dabei geht es auch anders.

Frank Ferchau, 53, ist Ingenieur und Betriebswirt von Beruf, ein Zahlenmensch, der Sachverhalte in Ruhe zu analysieren versteht. Aber wenn er an die drei Monate im Frühjahr 2015 zurückdenkt, ist's gründlich vorbei mit seiner Gelassenheit. Dann richtet er sich auf in seinem Konferenzsessel, wird unruhig - dann spürt er noch heute das heillose Durcheinander, das ihn damals so viel Zeit und Nerven gekostet hat: "Das war eine Leidensphase, in der wir regelrecht die Zähne zusammenbeißen mussten."

Ferchau führt die Able Group in zweiter Generation, sein Vater hat den Ingenieurdienstleister 1966 gegründet. 2015 lässt er nach vier Jahren der Vorbereitung im größten Tochterunternehmen eine neue Software live schalten. Sie soll Ferchau Engineering die Buchhaltung erleichtern. Stattdessen produziert sie falsche Geschäftszahlen. Daten, die in den mehr als 100 Niederlassungen der Firma erfasst werden, kommen in der Zentrale nicht korrekt an. Das Rechnungswesen kann Aufträge, die der Vertrieb vor Ort eingestellt hat, nicht richtig verbuchen. "Gefühlt haben wir damals die ersten Monate steuerungsfrei gearbeitet", erinnert sich Ferchau. "Die Finanzzahlen des Systems waren durch die Bank unplausibel." Er kann sich nicht mehr an betriebswirtschaftlichen Kennziffern orientieren, sondern muss die Geschäfte wochenlang per Bauchgefühl steuern. Er, Ferchau, der Zahlenmensch.

Albtraum mit drei Buchstaben

Für den Mittelständler ist es ein Albtraum. Ein Albtraum mit drei Buchstaben: SAP. Eigentlich steht die Abkürzung für "Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung". Doch so wie Ferchau übersetzen viele Kunden SAP lieber mit "Schrecken, Angst und Panik". Die Einführung oder Aktualisierung der Software zur Steuerung von Geschäftsprozessen läuft selten reibungslos - und kostet Unternehmen fast immer mehr Geld, Zeit, Geduld und Nerven als angenommen.

In der deutschen Wirtschaft gibt es kaum ein emotionaleres Thema. SAP hat in den Foren des Internets dem einstigen Lieblingsfeind vieler Büroangestellter, Windows, den Rang abgelaufen. "Mich nervt SAP seit der Einführung. Ist mir ein Rätsel, warum sich der Mist so lange hält", heißt es unter einem Artikel auf der Facebook-Seite der WirtschaftsWoche. "Was finden die Firmen an diesem SAP?", ätzt ein anderer. Ein dritter merkt sarkastisch an: "Tolles Geschäftsmodell - Geld verdienen mit Software, deren Installation zu kompliziert ist."

Das Gründerteam um Dietmar Hopp und Hasso Plattner brachte in den Siebzigerjahren eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware auf den Markt, die etwa die Finanzbuchhaltung schematisierte und automatisierte. Anfang der Neunzigerjahre präsentierte das Duo das seinerzeit technisch modernste Softwarepaket R/3 - ein Megaseller und bis heute der Grundstein des Weltmarktführer-Erfolgs der Walldorfer für IT in Unternehmen. Heute organisieren 96 500 Mitarbeiter mit ihrer Software die Buchhaltung, das Personalwesen, die Fertigung und die Logistik von 425.000 Firmen in mehr als 180 Ländern - keine Frage: Hopp und Plattner haben das erfolgreichste Unternehmen in der Geschichte der Bundesrepublik geformt.

Hasso Plattner ist heute Vorsitzender des Aufsichtsrates - und will trotz seiner 75 Jahre und der steigenden Ungeduld einiger Investoren noch nicht allzu schnell von diesem Posten lassen. Als neuen Vorstandschef bestimmt er 2010 den Amerikaner Bill McDermott. Der Verkäufer, ein smarter Strahlemann aus einfachen Verhältnissen, treibt seither die Expansion voran und lässt sich dabei auch durch Schicksalsschläge - bei einem Unfall verlor er 2015 sein linkes Auge - nicht aus der Bahn werfen. Heute glänzt SAP mit einer Marktkapitalisierung von rund 110 Milliarden Euro. So wertvoll sind weder Siemens (82 Milliarden Euro) noch VW (78 Milliarden Euro).

Wichtiger noch: Mit einem Marktanteil von knapp 15 Prozent ist SAP so groß wie die beiden nächsten Wettbewerber Intuit und Oracle zusammen (siehe Grafik unten). Die Zahlen belegen: Viele Unternehmen kaufen SAP, weil sie damit eine verlässliche zentrale Steuerungssoftware mit einheitlicher Datenbasis für alle Geschäftsbereiche bekommen, wenn die Software erst einmal richtig läuft. Der Weg dahin ist aber für viele Unternehmen seit Jahren überaus steinig.

Die Hälfte der SAP-Projekte dauert länger als geplant

Denn der wirtschaftliche Erfolg der Walldorfer hat eine Kehrseite: SAP hat seine Programme mit immer mehr Industrie-Know-how und speziellen Voreinstellungen für bestimmte Branchen versehen. Dadurch ist die Software zwar leistungsstark und branchenübergreifend einsetzbar. Aber ihre Komplexität überfordert viele Unternehmen, vom Mittelständler bis zum Großkonzern. Man könnte auch sagen: SAP verletzt, anders als Amazon, Apple und Google, sträflich die elementarsten Bedingungen für den Erfolg von Dienstleistungen am Bildschirm: leichte Verständlichkeit, intuitive Bedienung, schnelle Klick-Ergebnisse. Kein Anbieter kann es sich auf Dauer leisten, Websites, Apps oder Anwendungen auf den Markt zu bringen, die nicht schnell und unkompliziert zu bedienen sind - sonst wischt der Kunde den Dienst beiseite, ist weg und kommt nie wieder.

SAP hat sich aber mit seinem Softwarepaket fürs Büro einen derart komfortablen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten verschafft, dass es sich der Konzern leisten kann, sich nicht mehr als nötig um seine Kundschaft zu scheren. Und das provoziert viel Ärger: IT-Fachleute haben Probleme, die Einstellungen für einzelne Eingabefelder in der SAP-Software für bestimmte Abläufe in der Buchhaltung oder im Personalwesen ihrer Firma anzupassen. Manager können sich nicht merken, welche Reiter sie aufklappen müssen, wenn sie ihre Spesen im SAP-Reisemodul eingeben wollen. Vertriebler können unterwegs die Software fürs Kundenmanagement nicht starten. Und dann hakt's auch noch oft bei der Zusammenarbeit mit dem Dienstleister, der die Software vor Ort einführt: Die Beraterfirmen werden pro Mitarbeiter und Tag bezahlt und haben an einer schleunigen Installation des Systems in den Unternehmen wenig Interesse.

Marktkenner Derek Prior kommt in einer Studie für das britische Beratungsunternehmen Resulting IT zu dem Schluss, dass nur gut ein Drittel aller SAP-Projekte im geplanten Zeitrahmen bleibt; bei der Hälfte dauert die Einführung länger. Im finanziellen Budget bleiben nur knapp 30 Prozent; sieben von zehn Befragten gaben an, die Einführung der SAP-Software habe sie mehr gekostet als vereinbart. "Ein Armutszeugnis", sagt Prior. "Wer würde sich in ein Flugzeug setzen, das nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit aufweist, sicher zu landen?"

Reden möchte über seine Verzweiflung mit der Software kaum ein Firmenchef. Zu dominant ist SAP, vor allem hierzulande. Und zu berüchtigt sind die Daumenschrauben, die die Softwarehersteller anziehen, sobald es Streit gibt: Sie schicken dann schon mal unangekündigt Prüfer in die Unternehmen und verlangen (teure) Nachlizenzierungen, wenn ein Kunde mehr Mitarbeiter mit der Software arbeiten lässt als ...

