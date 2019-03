Trotz des starken Jahresauftakts am deutschen Aktienmarkt notieren viele Titel hierzulande immer noch unter ihrem Stand von vor einem halben Jahr. Auf die Aktie des Halbleiterkonzerns Dialog Semiconductor trifft das nicht zu. Mit einem Plus von fast 40 Prozent war der Chipentwickler in diesem Zeitraum der absolute Top-Performer des gut 100 Werte umfassenden HDAX. Auch gestern zeigte die Aktie wieder relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Nach Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen stieg der Kurs in der Spitze um mehr als 9 Prozent. Im Bereich eines charttechnischen Widerstands bei gut 28 Euro setzen dann Gewinnmitnahmen ein. Unter dem Strich blieb am Ende des Tages aber immerhin noch ein Plus von etwas mehr als 2 Prozent übrig. Gestützt wurde der Kurs des Halbleiterherstellers auch durch die Deutsche Börse. Der Indexbetreiber hatte am Morgen bekanntgegeben, dass die Dialog Semi-Aktie zusammen mit Knorr-Bremse in den MDax für mittelgroße Börsenwerte aufgenommen wird. Konkret erfolgt der MDax-Aufstieg am 18. März.Einstieg schon vor einem MonatBei der Frage, wie es mit der ...

