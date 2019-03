Nasdaq-100 - Alles nach Plan

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Eine Fortsetzung der Konsolidierung und somit auch eine zweite Abwärtswelle im Nasdaq-100 Index war in der letzten Chartbesprachung präferiert. Exakt diese zweite Abwärtswelle vollzog der Index im gestrigen Handel. Im Tageschart ist bislang allerdings kein Richtungentscheid gefallen. Der Index ist auf dieser Zeitebene neutral zu werten.

Ein Tagesschlusskurs unter 7.100 Punkten könnte weitere Verkäufer auf den Plan rufen. Die beiden gleitenden Durchschnitten EMA50 und EMA200, die zuletzt auch einen bullischen Schnitt vollzogen haben, wären dann die nächsten Ziele. Somit lässt sich ein Zielbereich von 6.895 Punkten für dieses Konsolidierungsszenario ableiten.

Zwischen 7.206 und 7.100 Punkten ist der Index neutral zu werten. Ein Anstieg über 7.206 Punkte per Tagesschlusskurs würde die Konsolidierung der letzten Tage hingegen beenden. In diesem Fall erarbeiten sich die Käufer ein Potenzial von rund 100 Indexpunkten bis an die Marke von 7.310 Punkten.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.02.2019 - 06.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 06.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5TNX 13,63 5.580 4,69 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5CHU 11,00 5.880 5,84 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.03.2019; 14:06 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5DA5 6,43 7.840 9,56 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5KV7 10,36 8.280 6,02 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.03.2019; 14:08 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Alles nach Plan erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).