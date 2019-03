München (awp/awp/sda/reu) - Der Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua hat den italienischen Infrastruktur-Investor Atlantia bisher mehr als eine halbe Milliarde Euro gekostet. Der Abriss und der Wiederaufbau der Brücke, Entschädigungen an die Familien der Opfer, an die Verletzten und andere Betroffene sowie die Mautausfälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...