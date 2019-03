Ein ruhiger Handelstag - bis 14 Uhr - dann sind die Anleger rüde aufgeschreckt worden: Die EZB verlängert ihr Zinsversprechen und kommt dem Markt und der Wirtschaft mit neuen Geldspritzen entgegen. Der Dax springt ins Plus über 11.600 Punkte. Der Euro rauscht abwärts, die Anleiherenditen im gesamten Euroraum gaben nach. Aber: Die Europäische Zentralbank geht in diesem Jahr von einem wesentlich schwächeren Wirtschaftswachstum aus. Sie rechnet mit einem Wachstum von 1,1 Prozent. Bisher hatte die Schätzung 1,7 Prozent betragen. Verschreckt taucht der Dax wieder ab in seine Lethargiezone. Schlimmer noch: Er fällt sogar unter 11.500 Punkte.