Nach den Verlusten im vergangenen Jahr zeigt sich die Deutsche Post-Aktie in diesem Jahr wieder in ansteigender Form und konnte bislang Kursgewinne von 13,34 Prozent erzielen. Dabei wurden sowohl der seit Januar 2018 bestehende Abwärtstrend als auch die 50-Tagelinie (EMA50) überwunden. Im Hoch stieg die Aktie Anfang dieser Woche auf 27,49 Euro an.

Nun hat das Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorgelegt. Hier konnte zwar ein etwas höherer Umsatz erreicht werden, beim operativen Ergebnis ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...