Noch fehlt grünes Licht vom US-Justizministerium und der Telekomaufsicht FCC für die Fusion. Drei Wochen lang besteht nun Gelegenheit zu öffentlichen Stellungnahmen.

Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC nimmt sich für ihre Entscheidung über den geplanten Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem US-Rivalen Sprint mehr Zeit. Nachdem die Unternehmen neue Informationen vorgelegt hätten, gebe es von nun an drei Wochen lang Gelegenheit zu öffentlichen Stellungnahmen, teilte die Federal Communications Commission (FCC) am Donnerstag mit.

Dafür sei die insgesamt 180-tägige Frist zur Überprüfung der angepeilten ...

