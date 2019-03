Nachdem die Volkswagen-Aktie im Jahr 2018 stark zurückgefallen war und im Oktober bei 131,44 Euro ein Tief markiert hatte, stieg der Kurs bis zum 2. November wieder steil an und bildete bei 159,98 Euro ein Hoch aus. Es gelang den Käufern allerdings zunächst nicht, den Abwärtstrend seit Januar zu überwinden. Mehrfach scheiterten die Bullen auch in den Wochen danach am Abwärtstrend, sodass dieser erst am 25. Februar 2019 überwunden werden konnte.

Am 1. März gelang es den Käufern, den Widerstand ... (Dr. Bernd Heim)

