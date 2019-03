Die einen wollen Europa abschaffen, die anderen immer mehr davon. Beide Positionen sind weder realistisch noch zielführend. Wie wäre es stattdessen mit einem Mindeststandard für die Mitgliedschaft in der EU?

In dieser Woche hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron an sämtliche Bürger Europas gewandt. Auf der Website des Élysée-Palastes findet sich ein Text, der mit den Worten "Für einen Neubeginn in Europa" überschrieben ist. Darin beschreibt der Präsident zunächst die Errungenschaften Europas - gemeint ist dabei immer die Europäische Union (EU) - sowie die Gefahren, die Europa drohen.

Konkret sieht Macron zwei große Risiken. Zum einen bedrohe eine "nationalistische Abschottung" Europa. Das deutlichste Zeichen dafür sei der Brexit, der dem französischen Präsidenten zufolge auf Lügen aufgebaut sei. Dies ist eine Ansicht, der man durchaus folgen kann.

Die zweite Gefahr sieht der Präsident in Stillstand und Resignation. Angesichts der Umbrüche in der Welt müsse Europa sich auf seine Wurzeln besinnen und die Integration vorantreiben. Drei Ambitionen bietet der Präsident anschließend: Freiheit, Schutz und Fortschritt.

Diese zunächst eher plakativen und unkonkreten Angebote füllt der Aufruf im weiteren Verlauf mit Leben. Hier zeigen sich die großen Stärken und Schwächen der Herangehensweise: Jeder Leser findet in der Liste akzeptable und inakzeptable Elemente (außer dem Grünen-Politiker Robert Habeck, der findet alles toll). Selbst Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat sich lobend geäußert; er stimmt nicht allem zu, hält den Aufruf aber für eine gute Diskussionsgrundlage.Viel mehr ist der Aufruf aber leider auch nicht. Die Vorschläge wirken willkürlich. Eine innere Logik wäre etwa dann eingehalten, wenn Macron klarmachte, dass die EU vor allem dort Kompetenz haben sollte, wo es um Kollektivgüter geht. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Handlungen in einem Mitgliedsland technisch bedingte Effekte - auch als Spillovers bezeichnet - in anderen Mitgliedsländern haben, also grenzüberschreitend wirken. Denn dann hilft nationale Politik nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...