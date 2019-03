Basel (awp) - Die EU-Kommission hat Roche für eine Kombinationstherapie grünes Licht erteilt. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, geht es dabei konkret um das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Avastin plus Chemotherapie. Damit sollen Patienten mit einer bestimmten Form von metastasierendem Lungenkrebs behandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...