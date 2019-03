Restaurants sollen ihren Gästen Leitungswasser künftig kostenfrei auf den Tisch stellen, das sieht eine EU-Richtlinie vor, die nun beschlossen werden soll. Der Dehoga kritisiert das, dabei können Wirte davon profitieren.

Der Posten kann zu den ärgerlichsten bei einem Besuch im Restaurant gehören: der für die Flasche Wasser. Es gehört weder Kompetenz dazu, noch muss ein großes Investement getätigt werden, um eine Flasche Wasser zu servieren. Dennoch kann sie je nach Restaurant bis zu mehr als zehn Euro kosten. Für viele Gastronomen ist der Verkauf von Wasser ein wesentlicher Bestandteil ihrer Kalkulation.

Die EU plant nun, Restaurants dazu zu verpflichten, den Gästen kostenfrei Leitungswasser anzubieten. Das ist Teil einer Trinkwasserrichtlinie, die den Zugang zu sauberem Trinkwasser in der EU regeln und nun verabschiedet werden soll. Die zuständige deutsche Bundesumweltministerin Svenja Schulze signalisierte dazu bereits ihre Zustimmung. Das Europarlament hatte bereits 2018 grünes Licht gegeben. Die endgültige Entscheidung dürfte in der zweiten Hälfte des Jahres fallen.

In Deutschland hat diese Initiative Kritik ausgelöst. "Die Preisgestaltung ist in unserem Land ein hohes unternehmerisches Gut. Das muss auch so bleiben", zitiert der Branchendienst tageskarte.io die Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...