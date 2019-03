Bei den behördlich geprüften Übernahmen deutscher Unternehmen durch ausländische Investoren liegt China vorn, doch ihr Anteil ist 2018 gesunken. Die strengere Prüfung dürfte zu noch stärkerer Zurückhaltung führen.

Investoren aus der Volksrepublik China sind mit rund 35 Prozent nur noch knapp Spitzenreiter bei den behördlich kontrollierten Unternehmensübernahmen in Deutschland. Im Jahr 2018 prüfte das Bundeswirtschaftsministerium insgesamt 78 Firmenübernahmen durch ausländische Investoren, wobei in 27 Fällen ein Unternehmenskäufer aus China beteiligt war. Das sagte das Ministerium auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Bei 26 der Prüffälle handelte es sich um US-Investoren. Im Jahr 2017 war der Anteil von China-Deals mit 29 von 66 kontrollierten Übernahmen, also etwa 44 Prozent, noch deutlich höher gewesen. Damals kamen 13 der geprüften Käufer aus den USA.

Laut Bundeswirtschaftsministerium wurden 2018 keine Übernahmen untersagt, allerdings habe sich ein Käufer zurückgezogen, während die Bundesregierung ein Veto vorbereitete. ...

