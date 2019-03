Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt deutet sich ein schwacher Wochenschluss an. Nachdem am Donnerstag zunächst die EZB den Wachstumssorgen der Investoren neue Nahrung gegeben hat, sorgen nun die jüngsten Exportdaten Chinas für einen Schocker. Entsprechend schwach sind die Vorgaben aus Übersee.Die EZB hat am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...