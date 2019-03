Der deutsche Verpackungs-Hersteller August Faller und Perigord Premedia machen gemeinsame Sache: Der irische Anbieter von Artwork-Lösungen für die Life-Science-Branche übernimmt mit sofortiger Wirkung die Anteilsmehrheit an der Tochtergesellschaft August Faller Artwork Solutions (AFAS). Durch das Joint Venture möchten beide Unternehmen neue Märkte erschließen, ihr Portfolio erweitern und vorhandene Kompetenzen bündeln.Perigord ist Anbieter für Etikettierungs- und Artwork-Management-Leistungen für die Pharmaindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Dublin ist bereits in den USA, Irland und Asien vertreten ...

