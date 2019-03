Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Salzgitter -0,95% auf 28,06, davor 8 Tage im Plus (9,47% Zuwachs von 25,88 auf 28,33), DWS Group -4,12% auf 26,08, davor 7 Tage im Plus (9,02% Zuwachs von 24,95 auf 27,2), Vectron -8,82% auf 9,3, davor 6 Tage im Plus (33,51% Zuwachs von 7,64 auf 10,2), Delivery Hero -0,39% auf 35,56, davor 5 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 33,72 auf 35,7), Johnson & Johnson -0,61% auf 138,24, davor 5 Tage im Plus (2,37% Zuwachs von 135,87 auf 139,09), Allianz -0,6% auf 197,26, davor 5 Tage im Plus (2,05% Zuwachs von 194,48 auf 198,46), OTE0% auf 10,67, davor 5 Tage im Minus (-4,73% Verlust von 11,2 auf 10,67), Chevron -1,29% auf 121,94, davor 4 Tage im Plus (3,3% Zuwachs von 119,58 auf 123,53), Glencore -2,1% auf 302,95, davor 4 Tage im Plus (1,81% Zuwachs von 303,95 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...